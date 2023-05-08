إيران تعدم شخصين بتهمة إهانة المقدسات الدينية

2023/05/08 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع ميزان التابع للسلطة القضائية الإيرانية، الاثنين، إن إيران أعدمت شخصين كان قد حُكم عليهما بالإعدام بتهمة إهانة المقدسات.

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