2023/05/08 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وقناة “إيه بي سي”، أمس الأحد، عن تفوق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الرئيس جو بايدن بـ7 نقاط مئوية في سباق الانتخابات الأميركية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يتفوق على بايدن في استطلاع انتخابي جديد المركز الخبري الوطني.

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