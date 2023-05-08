2023/05/08 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد تقرير صحفي إسباني، أن هناك 7 لاعبين في برشلونة، لا يمكن المساس بهم، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، حدد قائمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يحصن 7 نجوم من ثورة الميركاتو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، حدد قائمة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يحصن 7 نجوم من ثورة الميركاتو المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يحصن 7 نجوم من ثورة الميركاتو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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