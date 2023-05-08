2023/05/08 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد تقرير صحفي إسباني، أن هناك 7 لاعبين في برشلونة، لا يمكن المساس بهم، في الميركاتو الصيفي المقبل.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، حدد قائمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يحصن 7 نجوم من ثورة الميركاتو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يحصن 7 نجوم من ثورة الميركاتو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يحصن 7 نجوم من ثورة الميركاتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).