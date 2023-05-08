ما الذي دار بين ولي العهد السعودي وجيك سوليفان؟ البيت الأبيض يكشف التفاصيل

2023/05/08 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ومستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية

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