صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ احتياطي العراق نحو 99.4 مليار دولار خلال 2023

2023/05/08 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن تبلغ احتياطيات العراق من العملة الصعبة خلال العام الحالي، "حوالي 99.4 مليار دولار".

وأوضح الصندوق، أنه من "المتوقع أيضاً أن "تنخفض هذه الاحتياطيات إلى 93.1 مليار دولار في عام 2024".

وأضاف، أن "احتياطيات العراق قد ارتفعت بشكل كبير عن ما سجلته في عام 2020 التي بلغت الاحتياطيات حينذاك 54.4 مليار دولار، فيما بلغت في 2021 بحدود 64.2 مليار دولار، وفي 2022 بلغت 97 مليار دولار".

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