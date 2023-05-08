برميل خام برنت يرتفع 26 سنتاً ويسجل 75.56 دولاراً

2023/05/08 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، الاثنين، حيث ظل التجار حذرون على الرغم من تراجع المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 75.56 دولارا للبرميل في الساعة 04:38 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أي أيضا 0.41٪ ، عند 71.63 دولارا.

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