2023/05/08 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصبح خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها اليوم أكبر مما كان عليه في عام 2011، عندما اقترب الاقتصاد الأميركي من الهاوية، وانخفض تصنيفه الائتماني.واليوم، ترتفع أسعار الفائدة، وينخفض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، وتقترب الدولة مجدداً من خطر التخلف عن السداد، بينما لم يتوصل القادة بعد لاتفاق بشأن سقف الديون.وتعني […]

ظهرت المقالة الاقتصاد الأميركي على بُعد أسابيع من كارثة مالية محتملة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد الأميركي على بُعد أسابيع من كارثة مالية محتملة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد الأميركي على بُعد أسابيع من كارثة مالية محتملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).