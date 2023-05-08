أمطار خفيفة وارتفاع بالحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق للأيام المقبلة

2023/05/08 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية ، اليوم الاثنين ، حالة الطقس في البلاد للايام المقبلة ، مؤكدة ان امطار خفيفة وانخفاضا في درجات الحرارة ابرز احوال طقس العراق.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " الطقس في المناطق الوسطى من البلاد سيكون غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

واضاف البيان، في حين سيكون طقس المناطق الشمالية غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

واشار البيان الى ان " حالة الطقس في المناطق الجنوبية سيكون صحو الى غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

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