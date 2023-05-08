التربية تعلن تجهيز أكثر من 7000 رَحلة على مدارس الكرخ والرصافة

2023/05/08 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تجهيز أكثر من 7000 رحلة الى مدارس الكرخ والرصافة.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "تزامناً مع قرب انطلاق الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية كافة، وحرصاً على توفير المستلزمات الضرورية للطلبة، وضمن مبادرة رئيس الوزراء تم توزيع أكثر من (7000) مقعد دراسي مزدوج على مدارس الأطراف التابعة الى المديريات العامة للتربية في جانبي الكرخ والرصافة ".

وأضاف ان "رئاسة الوزراء عمدت في وقت سابق على رفد مدارس العراق كافة بالرحلات المدرسية لسد النقص الحاصل فيها وحسب الحاجة الفعلية لكل مدرسة في مبادرة وطنية مدروسة لتحسين واقع التعليم".

وأوضح أن "إجمالي تجهيز مدارس بغداد بلغ حتى الان اكثر من ( 50 ) ألف مقعد من مجموع حاجتها الفعلية البالغة (60 ) ألف ".

وأكد "استمرار العمل بتجهيز المحافظات تباعاً حتى الوصول الى الحالة المثلى في سد الاحتياج".

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