إسرائيل.. وفاة جاسوسة تجولت في مصر خلال عهد عبدالناصر

2023/05/08 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الجاسوسة الإسرائيلية، إيزابيل بيدرو، خلال الشهر الماضي عن عمر يناهز 89 عاما، وهي التي كانت قد عملت لصالح الموساد في مهمة داخل مصر تحت غطاء دراسة الآثار، بحسب صحيفة "هآرتس".

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