لماذا دولة عشائرية

2023/05/08 | 09:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كامل سلمان نحن مجتمع نتفاخر ونتباهى بالتقليد العشائري ، وكلما اتجهنا صوب الجنوب العراقي تتحول تدريجياً العشيرة الى هوية شخصية اقوى تأثيراً من الهوية الحكومية امام المعضلات ، والعشائرية لم...أكمل القراءة ←

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