2023/05/08 | 10:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SQ_uOZ-txRk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أزمة المياه.. بين دعوة المجتمع الدولي للتدخل وتفعيل سياسة الترشيد في المحايد مع سعدون ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أزمة المياه.. بين دعوة المجتمع الدولي للتدخل وتفعيل سياسة الترشيد في المحايد مع سعدون ضمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).