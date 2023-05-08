التجارة: وصول حاويات محملة بمعجون الطماطم والحليب المجفف لصالح السلة الغذائية

2023/05/08 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة عن وصول (15) حاوية محملة بمادة الحليب المجفف و(24) حاوية أخرى محملة بمادة معجون الطماطم.

وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي في بيان، انه "قد تم سحب نماذج من المادتين من قبل فريق فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة لغرض فحصها وارسالها الى مختبر قسم السيطرة النوعية العائد للشركة في بغداد لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق تجهيزه للوكلاء" .

وبينت الموسوي بأن "كمية الحليب المجفف بلغت اكثر من (393) طن وهي علامة الاويس وبكمية، فيما بلغت مادة المعجون اكثر من (479) طن وهي من المفردات المخصصة لصالح السلة الغذائية".

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