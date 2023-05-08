فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى

2023/05/08 | 10:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميامي (أ ف ب) – أظهر الهولندي ماكس فيرستابن السبب الذي خوله الفوز باللقب العالمي في العامين الماضيين، وذلك بصعوده من المركز التاسع عند الإطلاق الى الفوز بجائزة ميامي الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدماً زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.وكان بيريس أول المنطلقين فيما اكتفى فيرستابن بالمركز التاسع في تجارب السبت بعدما […]

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