اعتقال متهمين بحوزتهما 20 ألف حبة مخدرة في بابل

2023/05/08 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاثنين، اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما (٢٠٠٠٠) حبة مخدره وكيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، بمحافظة بابل.

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