2023/05/08 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر صرف الدولار لهذا اليوم، بلغ في البورصة 144,800 دينار عراقي لكل 100 دولار".

واضاف أن "سعر البيع بلغ 145,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 144,000 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصيرفة المحلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الدولار تعاود الارتفاع مجدداً في الأسواق المحلية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الدولار تعاود الارتفاع مجدداً في الأسواق المحلية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).