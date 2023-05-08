الحشد يبحث عن المخدرات ومروجيها في الدور.. حملة أمنية بصلاح الدين

2023/05/08 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الاثنين، انطلاق حملة امنية واسعة للبحث عن المخدرات والمروجين لها في قضاء الدور في صلاح الدين.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن " قوة من مفارز الأمن والاستخبارات من اللواء التاسع التابع لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة شرعت بحملة أمنية واسعة للبحث عن المخدرات والمروجين لها في قضاء الدور في صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن " القوة الامنية باشرت بعملية تفتيش ونصب سيطرات ثابتة ومتحركة في قضاء الدور والمناطق القريبة لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء والمروجة للمخدرات ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة".

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