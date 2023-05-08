السجن 10 سنوات بحق 4 حراس بدائرة الاصلاح عن جريمة الرشوة

2023/05/08 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن عشر سنوات بحق اربعة حراس في دائرة الاصلاح عن جريمة الرشوة.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحراس قاموا بادخال هواتف وشرائح اتصال للنزلاء المحكومين من تنظيم داعش الارهابي المودعين في السجون التابعة لدائرة الاصلاح لقاء مبالغ مالية".

واضاف أن "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام القرار 160/ ثانياً /1 لسنة 1983".

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