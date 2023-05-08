جنايات الرصافة تصدر حكماً بالسجن بحق حراس لإدخالهم هواتف للمحكومين من داعش

2023/05/08 | 10:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الإثنين، حكما بالسجن عشر سنوات بحق أربعة حراس في دائرة الإصلاح عن جريمة الرشوة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن “الحراس قاموا بإدخال هواتف وشرائح اتصال للنزلاء المحكومين من تنظيم داعش الإرهابي المودعين في السجون التابعة لدائرة الإصلاح لقاء مبالغ مالية”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت قرارها استنادا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983”.

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