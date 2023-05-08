النزاهة تكشف عمليات تزوير كبيرة بمعاملات صيانة الأليات في سامراء

2023/05/08 | 10:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط المئات من وصولات الشراء ودفاتر الوصولات والأختام العائدة لمكاتب ومحلات وهميَّة في إحدى دوائر وزارة الموارد المائيَّة بمحافظة صلاح الدين.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تمت وفق مذكرة قضائيَّة، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، وبعد تلقيه معلومات من مصادر خاصة، بادر إلى تأليف فريق؛ للتحري والتقصي عن تلك المعلومات التي تتضمن قيام إدارة موقع سامراء التابع لدائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر في قضاء سامراء التابعة لوزارة الموارد المائيَّة باستخدام وصولات وأختام وهمية في معاملات تصليح وصيانة الآليات.

وتابعت الدائرة موضحة إن فريق المكتب باشر بإجراء التحريات والتقصي عن المعلومات التي توصل إلى أنها صحيحة، وبعد استحصال الأوامر القضائيَّة، انتقل إلى قضاء سامراء حيث مقر إدارة الموقع التابع لدائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر، وتمكن من ضبط ضبط مدير الموقع ومسؤول الذاتية فيه، و(٣٠) ختماً تعود لمحلات ومكاتب وهميَّة في سامراء، و(١٠٢) دفتر وصولات شراء وهمي، فضلاً عن ضبط (٢٤٢) وصل شراء (مستخدمة وفارغة).

وأردفت إن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط إضبارة معاملات شراء للأعوام (٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣) تحتوي على وصولات شراء وهميَّة صرفت لها مبالغ ماليَّة، لافتة إلى أن وصولات الشراء ودفاتر الوصولات والأختام المضبوطة تستخدم من قبل المتهمين في تسيير معاملات وهميَّة لتصليح وصيانة الآليات، وأخذ مبالغ تلك المعاملات لحسابهم الخاص.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين ووصولات الشراء ودفاتر الوصولات والأختام المضبوطة، على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيف المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

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