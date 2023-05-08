أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في السوق الموازية

2023/05/08 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً بالأسواق المحلية في محافظات البلاد كافة. إذ بلغ سعر البيع 145,750 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 143,750 دينار لكل […]

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