2023/05/08 | 10:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس شركة البحر الأحمر الدولية المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي، إمكانية طرحها في الأسواق بحلول عام 2026، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

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