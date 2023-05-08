زيلينسكي يقارن روسيا بألمانيا النازية في عهد هتلر ويقترح تغيير يوم النصر إلى 8 مايو

2023/05/08 | 10:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون إلى برلمان البلاد لتغيير الاحتفالات الرسمية بيوم النصر من 9 مايو/أيار إلى 8 مايو، حيث قارن روسيا بألمانيا النازية في عهد هتلر.

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