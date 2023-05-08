2023/05/08 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لضرب ايران ..اسرائيل تضع واشنطن في انذار لهجوم مفاجئ | رأس السطر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لضرب ايران ..



اسرائيل تضع واشنطن في انذار لهجوم مفاجئ | رأس السطر قناة التغيير الفضائية.

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