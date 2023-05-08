اوكرانيا: روسيا تخطط للاستيلاء على باخموت في 9 مايو

2023/05/08 | 11:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوكرانيا: روسيا لم تغير خططها حول موعد الاستيلاء على باخموت.

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