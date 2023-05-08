2023/05/08 | 11:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Akk0lV1nXAk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير التجارة يستغرب من طلب النائب يوسف الكلابي : يمعود اطلب شيء جبير) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير التجارة يستغرب من طلب النائب يوسف الكلابي : يمعود اطلب شيء جبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).