2023/05/08 | 11:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _lKgtr58oOI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرض السكري .. طرق العلاج والنظام الصحي السليم - يا هلا بالضيف د. حيدر محمد العامري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرض السكري .. طرق العلاج والنظام الصحي السليم - يا هلا بالضيف د. حيدر محمد العامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).