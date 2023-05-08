مطار اربيل يمنع نائب تركي من الدخول الى الاراضي العراقية بناء على طلب الحكومة الاتحادية

2023/05/08 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مطار اربيل الدولي في إقليم

كوردستان، اليوم الاثنين، منع نائب

تركي معارض من الدخول الى الاراضي

العراقية، بناء على طلب الحكومة

الاتحادية في بغداد.





وقالت إدارة مطار اربيل الدولي، في بيان

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