العراق يحتل المرتبة الاولى كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن

2023/05/08 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت غرفة التجارة الأردنية، اليوم

الاثنين، بأن العراق جاء اولا كأكثر

مستورد للبضائع التجارية خلال الثلث

الاول من العام الحالي 2023.





وقالت الغرفة في بيان صحفي إنه "تم تصدير

بضائع وسلع لبلدان عربية

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