مديرية المرور توجه بتمديد ساعات العمل في موقعي الغزالية والرستمية

2023/05/08 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، باستمرار العمل في موقعي تسجيل الغزالية والرستمية لغاية الساعة الثالثة فجراً لإنجاز معاملات المواطنين.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية، وفي ساعات متأخرة من الليل، أطلع مدير المرور العام اللواء محمد محمود جواد التميمي ومدير التسجيل العميد علي احمد عبد، على سير العمل في موقعي تسجيل الغزالية والرستمية".

وأضافت أن "مدير المرور العام محمد التميمي وجه باستمرار العمل في الموقعين لغاية الساعة الثالثة فجراً لإنجاز معاملات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وتخفيف العبء عنهم والابتعاد عن الروتين في العمل".

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