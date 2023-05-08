وزير التعليم يؤكد مواصلة الدعم للطلبة العراقيين الدارسين بالجامعات البريطانية

2023/05/08 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - لندن

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ،اليوم الاثنين، على مواصلة الدعم للطلبة العراقيين الدارسين بالجامعات البريطانية والاستفادة من طاقاتهم ورفد مسارات توظيفهم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، أن "وزير التعليم التقى بلفيف من الطلبة العراقيين الدارسين في المملكة المتحدة ، وشدد على ضرورة الانفتاح على العالم والإفادة من التجارب المتقدمة على صعيد التعليم العالي بهدف توأمة البرامج وتعزيز مجالات التفاهم والتبادل الثقافي".

وأضاف البيان، أن "الوزير وجه خلال اللقاء الذي جرى في الملحقية الثقافية العراقية في لندن بتذليل التحديات التي ترافق ظروف دراسة الطلبة وتمكينهم من تحقيق واستكمال مشوارهم العلمي على وفق التوقيتات التي تخدم هدف ابتعاثهم والذي سيعود إيجابا على بيئة التعليم العالي العراقية، لافتا الى أن سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستراتيجيتها تعمل على التوظيف الصحيح للإمكانات العلمية للطلبة العراقيين الدارسين في الخارج ومواكبة ما تقتضيه محددات التطوير والتحديث المعرفي والمنهجي".

واشار البيان الى أن "الطلبة العراقيون في المملكة المتحدة عرضوا تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن التوقيتات الزمنية الداعمة لدراستهم ومتطلبات استكمالها ومراعاة المتغيرات التي تطرأ لدى بعض الطلبة في ضوء مجريات الاشتغال العلمي في الجامعات البريطانية".

هذا وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد ورئيس جامعة بغداد منير السعدي ورئيس جامعة الأنبار مشتاق طالب الندا ورئيس لجنة عمداء كليات الطب في العراق أنيس خليل نايل والمستشار الثقافي محمد حمزة عبد السادة الهاشمي وعدد من الأكاديميين.

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