2023/05/08 | 11:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سوران جمال طاهر،...

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني: مستعدون لخوض انتخابات برلمان الإقليم أولاً على المسلة.

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