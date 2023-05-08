2023/05/08 | 11:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة،...

ظهرت المقالة السجن عشر سنوات بحق حراس أدخلوا هواتف لمحكومين من داعش أولاً على المسلة.

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