بالصور.. جولة ليلية لرئيس مجلس النواب في كورنيش الفلوجة ولقاء عددٍ من المواطنين

2023/05/08 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، جولة ليلية في كورنيش الفلوجة، ولقاء عددٍ من المواطنين.

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