2023/05/08 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور سوران جمال طاهر، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني مستعد لاجراء انتخابات برلمان كوردستان.وقال الدكتور سوران جمال طاهر لاعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني: الاتحاد الوطني مستعد لاجراء الانتخابات، وهذه الانتخابات تحتاج الى عدد من الاسس الرئيسية مثل تعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات.واضاف: جهودنا كانت باتجاه تعديل قانون […]

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني: مستعدون لإجراء انتخابات برلمان الإقليم..



لكن أولاً على ايرث نيوز.

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