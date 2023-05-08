اعتقال 14 متهماً وضبط أسلحة ومخدرات في بغداد

2023/05/08 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الاثنين، تمكنها من القاء القبض على(14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغددا اليوم): أنه " تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبأشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ/قِيادتنا والمنتشرة فـي جانبي الكرخ والرصافة مـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة تمكنت من القاء القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة والعملة المزيفة ".

وأضاف البيان، أن " البعض منهم ضبط بحوزته كمية مـــن مــادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة سبعة مسدسات وبندقيتين اثنتين وكمية من العتاد ومخازن فارغة.



فيما تم مصادرة طائرة درون غير مرخصة وضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط ".

وأشار البيان الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ".

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