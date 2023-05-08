2023/05/08 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، اليوم الاثنين، بشمول الفرقة الأولى الجيش العراقي بنظام البديل.

وقال مصدر مسؤول لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، وجه بشمول الفرقة الأولى الجيش العراقي بنظام البديل".

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً تفيد بأن وزير الدفاع ثابت العباسي وجه بشمول الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بنظام البديل للإجازات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش يوجه بشمول الفرقة الأولى من الجيش بنظام البديل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أركان الجيش يوجه بشمول الفرقة الأولى من الجيش بنظام البديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).