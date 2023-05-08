اللجنة المالية تستضيف هيئة التزاهة لمناقشة موازنتها

2023/05/08 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، هيئة النزاهة الاتحادية لمناقشة موازنتها المالية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "اللجنة المالية استضافت، اليوم، هيئة النزاهة لمناقشة موازنتها".

وتعقد المالية النيابية اجتماعات يومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما استضافت عددا من الوزراء لمناقشة التخصيصات المالية لوزاراتهم، فضلا عن عدد من المحافظين.





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