2023/05/08 | 12:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيارة تهدف الى التباحث حول عدد من الملفات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن زيارة قريبة للسوداني إلى كردستان.. هذه أهدافها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن زيارة قريبة للسوداني إلى كردستان.. هذه أهدافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).