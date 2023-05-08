شمول الفرقة الأولى من الجيش بنظام البديل

2023/05/08 | 12:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله،اليوم الإثنين، بشمول الفرقة الأولى من الجيش بنظام البديل.

وقال مصدر أمني إن “رئيس أركان الجيش يوجه بشمول الفرقة الأولى بنظام البديل”.

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