رئيس الجمهورية: لدينا نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلق منذ 2003

2023/05/08 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الاثنين، إن هناك نحو 15 ألف معمل ومصنع في العراق جميعها مغلقة منذ 2003.

وقال رشيد خلال لقائه أبناء الجالية العراقية في لندن، إن "الحكومة العراقية مهتمة بتقديم الخدمات للمجتمع، ولديها برنامج كامل من جميع النواحي، وهذه بداية جديدة لعراق جديد، نهتم فيه بتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات".

وتابع، أن "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان طبيعية جدا وهناك بعض المسائل العالقة بين الجانبين لكن توجد إرادة لإيجاد الحلول لها من خلال الدستور والقانون".

وأشار إلى "بعض التراكمات المهمة التي بقيت على عاتق الحكومة الجديدة، فالموازنة لم تتم المصادقة عليها منذ ثلاث سنوات، ولدينا ما يقارب من( 10) آلاف أو (15) ألف معمل ومصنع في العراق جميعها مغلقة منذ 2003، وهذا يحتاج إلى جهد وعمل وموازنة وتشجيع القطاع الخاص على العمل".

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