السفيرة الأميركية: ندعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لتلبية احتياجات العراقيين

2023/05/08 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت السفيرة الأميركية لدى بغداد الينا رومانسكي، الاثنين، إن بلادها تدعم طرق الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل لـ"تلبية احتياجات العراقيين".

وكتبت رومانسكي في تغريدة، "اجتمعت بوزيرة المالية (طيف سامي)، لمتابعة اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تمت في واشنطن ولمناقشة وضع ميزانية الحكومة العراقية في 2023".

وأضافت، "تدعم الحكومة الأميركية طرق الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل لتلبية احتياجات العراقيين".

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