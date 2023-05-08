المرصد: غارة جوية أردنية داخل الحدود السورية لاستهداف مهرب مخدرات

2023/05/08 | 12:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل مهرّب مخدرات بارز مع زوجته وأطفالهما جراء غارة جوية استهدفت الإثنين منزلهم في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.

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