الإبادة الإيزيدية القادمة

2023/05/08 | 12:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر الغانو الشخص الأول: سنأخذ عَلمًا ونكتب عليه “الله اكبر” ونتَجَوّل في زاخو وأطرافها وأيّ شخصٍ في زاخو لديّه غيرة وعار لينضم إلينا، سنتجمع ونذهب إلى هناك “و يقصد إلى مخيم النازحين للهجوم عليه” الشخص الثاني: أقسمُ بالله انا أول شخصٍ في زاخو يكون في طريقه للانضمام..الشخص الثالث: أنا خارجٌ.خارج و سانتظركم..الشخص …

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