الكشف عن أسماء قتلى

2023/05/08 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت مفرزة إرهابية في محافظة ديالى، فيما أعلنت أسماء القتلى ومناصبهم في داعش.

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