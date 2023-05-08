زيلينسكي يؤكد أن روسيا ستُهزم “كما هُزِمت النازية” في 1945

2023/05/08 | 13:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبابة أوكرانية عائدة من خط الجبهة قرب مدينة باخموت في منطقة دونيتسك في 7 أيار/مايو 2023 © ا ف ب سيرغي شيستاك كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – توقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تُهزم روسيا في النزاع ضد بلاده “كما هُزِمت النازية” في الحرب العالمية الثانية، وذلك في تصريحات الإثنين في ذكرى انتصار الحلفاء […]

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