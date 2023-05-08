2023/05/08 | 13:10 - المصدر: وان نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد تسعة طعون بالاحكام..قاتـ،ـل الهاشمي مصيره الاعـ،ـدام | #مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد تسعة طعون بالاحكام..قاتـ،ـل الهاشمي مصيره الاعـ،ـدام | #مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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