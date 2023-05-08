بعد الفرقة الأولى.. منح نظام البديل لقيادة عمليات ديالى

2023/05/08 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، اليوم الاثنين، بشمول قيادة عمليات ديالى بنظام البديل.

وقال مصدر مسؤول لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، وجه بشمول قيادة عمليات ديالى بنظام البديل".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، بشمول الفرقة الأولى الجيش العراقي بنظام البديل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً تفيد بأن رئيس اركان الجيش التقي وزير الدفاع ثابت العباسي للاتفاق على شمول الجيش بنظام البديل للاجازات.

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