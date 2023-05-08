مجلس النواب يناقش تعديل قانون المختارين

2023/05/08 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الاثنين، مع وفد من تجمع مختاري العراق تعديل قانون المختارين رقم 13 لسنة 2011.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اجتمع اليوم، مع وفد من تجمع مختاري العراق من مختلف المحافظات، لمناقشة تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011".

واضافت أن "الجانبين بحثا السبل الكفيلة لتطوير عمل المختارين للقيام بدورهم ومسؤولياتهم، وإستمرار التعاون مع مؤسسات الدولة لتأمين الإستقرار في البلاد".

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