امتداد تطالب بكشف الجهات التي تقف خلف اغتيال الهاشمي

2023/05/08 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت حركة امتداد، بكشف الجهات التي

تقف خلف اغتيال الخبير الأمني هشام

الهاشمي.

وقالت الحركة في بيان، إنه "في الوقت

الذي تثمن فيه الحركة قرار القضاء

باصدار حكم الاعدام بحق المدان في عملية

قتل الشهيد

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